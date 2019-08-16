Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmsıyla yükseldi
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Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmsıyla yükseldi

42 dakika önce

Petrol fiyatları, ABD'den gelen güçlü veriler etkisiyle ekonomik durgunluk endişelerinin azalması etkisiyle yükselirken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün talep öngörüsü artışı limitledi.

Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmsıyla yükseldi, System.String[]
–Petrol fiyatları, ABD'den gelen güçlü veriler etkisiyle ekonomik durgunluk endişelerinin azalması etkisiyle yükselirken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün talep öngörüsü artışı limitledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 58.54 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.17 artışla 54.56 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki hafifi toparlanma etkisiyle yüzde 0.5 düştü ancak üst üste üçüncü kez haftalık artış yolunda.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 17.195 dolardan,
altın, yüzde 0.5 düşüşle 1,523.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.5945 dolardan,
platin, yüzde 0.19 artışla 843.6 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.55 artışla 1,446.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,835 liraya yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:01 Kaynak: DHA
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