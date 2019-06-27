Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları G20 ve OPEC+ toplantıları etkisiyle düştü
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Petrol fiyatları G20 ve OPEC+ toplantıları etkisiyle düştü

56 dakika önce

– Petrol fiyatları Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak olan G20 Zirvesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın dahil olduğu OPEC+'ın üretim kısıntılarına devam edip etmeme kararı alacağı toplantısı öncesinde düştü.

Petrol fiyatları G20 ve OPEC+ toplantıları etkisiyle düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak olan G20 Zirvesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın dahil olduğu OPEC+'ın üretim kısıntılarına devam edip etmeme kararı alacağı toplantısı öncesinde düştü.
Petrol fiyatları, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), ABD ham petrol stokları 21 Haziran haftasında 12.8 milyon varillik azalışla 469.6 milyon varile düştüğünü duyurması üzerine Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2.0 yükselmişti.
Gelişmeler etkisiyle, Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.93 düşüşle  65.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.74 düşüşle  58.94 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
Japonya, Opec, Ekonomi
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