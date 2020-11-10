Petrol fiyatları geriledi, altın yatay

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin de etkisiyle hızlı yükselen petrol fiyatları hafif geri çekilirken, belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla yeniden 1,900 doların altına gerileyen altın bu düzeylerde yatay hareket edilyor.
Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.31 düşüşle 41.89 dolar,Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 39.66 dolar,altın yüzde 0.96 artışla 1,883.56 dolar,gümüş yüzde 0.11 artışla 24.20 dolar,bakır yüzde 0.13 düşüşle 6,938.00 dolar,platin yüzde 0.52 artışla 873.43 dolar,paladyum yüzde 0.12 artışla 2,494.55 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 494 liraya, çeyrek altın 815 liraya, Cumhuriyet altını da 3,245 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen haftanın son işlem gününde artan vaka sayılarının neden olduğu talep endişelerinin petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürürken, ABD tarafında devam eden seçim belirsizliğinin de etkisiyle Brent petroldeki satışların derinleştiği anımsatıldı ve "Yeni haftanın ilk işlem gününe sınırlı bir yükseliş ile başlayan Brent petrolün takip edilen aşı gelişmeleri sonucu yukarı yükselişini hızlandırdığı gözlendi" denildi ve altın ile ilgili de şu değerlendirme yapıldı: "Geçen haftanın son işlem gününde ABD tarafında seçim belirsizliği ve gerçekleşen ABD Merkez Bankası Federal Açık Pİyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası dolar çevresindeki zayıf seyir ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam veri seti yukarı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise koronavirüs aşısına yönelik gelişmelerin risk iştahını artırması ons altında sert satışlara neden olurken, ABD'de Joe Biden başkanlık yarışının kazananı olmasının ardından gün içinde dolar çevresinde gözlenen satışlar ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı."
- Kaynak: DHA
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