Petrol fiyatları geriledi, altın yatay

Siber saldırı nedeniyle sevkiyatın durduğu ABD boru hattının hafta sonuna kadar kapalı kalacağının açıklanması ve bu nedenle Meksika körfezi kıyısındaki bazı rafinerilerin üretimi azaltması sonucu gerilerken, altın fiyatları yatay gelişiyor.

Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altındaki yukarı yönlü momentumun devam ettiğine işaret edilerek, "Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin bir hayli altında gelmesiyle hareketini hızlandıran altında 1,800 dolar seviyesinin aşılması önem arz ediyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ons altının seyri açısından önemini koruyor. Döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Dolar endeksinde görülen geri çekilme ve ABD tahvil faizlerinin tekrar 1.60 seviyesine ulaşması baskıyı artırıyor" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: