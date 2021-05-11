Petrol fiyatları geriledi, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları geriledi, altın yatay

11.05.2021 09:18
Petrol fiyatları geriledi, altın yatay, System.String[]

Siber saldırı nedeniyle sevkiyatın durduğu ABD boru hattının hafta sonuna kadar kapalı kalacağının açıklanması ve bu nedenle Meksika körfezi kıyısındaki bazı rafinerilerin üretimi azaltması sonucu gerilerken, altın fiyatları yatay gelişiyor.

Siber saldırı nedeniyle sevkiyatın durduğu ABD boru hattının hafta sonuna kadar kapalı kalacağının açıklanması ve bu nedenle Meksika körfezi kıyısındaki bazı rafinerilerin üretimi azaltması sonucu gerilerken, altın fiyatları yatay gelişiyor.

Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altındaki yukarı yönlü momentumun devam ettiğine işaret edilerek, "Tarım dışı istihdam  verisinin beklentinin bir hayli altında gelmesiyle hareketini  hızlandıran altında 1,800 dolar seviyesinin aşılması önem arz ediyor. Bu  hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ons altının seyri  açısından önemini koruyor. Döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altındaki  yukarı yönlü hareketi destekliyor. Dolar endeksinde görülen geri  çekilme ve ABD tahvil faizlerinin tekrar 1.60 seviyesine ulaşması  baskıyı artırıyor" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Brent petrol, 70 dolar seviyesini aşmakta güçlük çekerken ABD ve Çin'deki  toparlanma artan enerji ihtiyacı çerçevesinde petrol için olumlu bir  gelişme olarak kayda geçerken Hindistan'daki artan vakalar yukarı  yönlü hareketi baskılıyor. Bu hafta açıklanacak olan haftalık petrol  stokları Brent Petrol'ün seyri açısından önemini koruyor."Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.70 düşüşle 67.74 dolar,Batı Teksas yüzde 0.80 düşüşle 64.42 dolar,altın yüzde 0.06 artışla 1,836.77 dolar,gümüş yüzde 0.44 artışla 27.42 dolar,bakır yüzde 0.16 düşüşle 0,395.50 dolar,platin yüzde 0.05 düşüşle 1,250.68 dolar,paladyum yüzde 0.05 artışla 2,963.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 491 liraya, çeyrek altın 810 liraya, Cumhuriyet altını da 3,228 liraya yükseldi.ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Kurulu'nda ABD ticaret beklentilerinin açıklandığına işaret edilerek, şöyle devam edildi: "ABD Tarım Bakanlığı'nın 2020/21 ve 2021/22 dönemi buğday, mısır ve soya fasulyesi için kapanış stokları Çarşamba günü yayınlanacak."Küresel mahsul arzının zayıf kalacağına dair endişeler, Chicago Ticaret Kurulu mısır vadeli işlemlerini Cuma günü Mart 2013'ten bu yana en yüksek fiyatına iterken, soya fasulyesi vadeli işlemleri Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı."Çin Ulusal Tahıl ve Yağ Bilgi Merkezi WeChat resmi hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında mısır ekiminin önceki yıla göre yüzde 3.3 artarak 42.63 milyon hektara çıkmasının beklendiğini söyledi.."Analistler, çiftçilerin soğuk Nisan ayında yavaş bir başlangıç yaşaması nedeniyle Avrupa Birliği'nde mısır ekiminin tüm hızıyla devam ettiğini ve bu ay mahsulün iyi bir başlangıç ??için daha sıcak ve yağışlı havaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi."Hindistan'da Covid-19 vakalarının yeniden canlanması, Hindistan menşeli şeker talebini azaltan lojistik zorluklarla ilgili devam eden endişeleri artırıyor."Soya fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. 1599.55 seviyesinden satış gören fiyat 1575 seviyesinden destek görmesinin ardından 1586.05 seviyesini test eden fiyatın yükseliş hareketine devam etmesi halinde 1599.55 seviyesini yeniden test edebilir. Tersi durumda 1575.00 güçlü destek konumunda bulunuyor. "Mısır fiyatı mayıs başından bu yana oluşturduğu kısa vadeli yükseliş kanalını yukarı yönlü kırmış ve onay görüntüsü oluşturmuş durumda. 736.00 seviyesini test etmesinin ardından satış baskısıyla karşılaşan fiyatta satış baskısının artması halinde 695.85 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Tersi durumda 736.00 seviyesinin kırılması halinde pivot hesaplamalarına göre 739.00 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir."Pamukta, düşüş trendinden başlayan satış baskısı devam ediyor. 91.00 seviyesi altında kalıcılık devam ettiği sürece 88.35/ 87.50 destek seviyeleri takip edilebilir. Düşüş trendinin geçtiği 91.00 seviyesinin aşılabilmesi durumunda 92.70/ 93.90 seviyelerine doğru yükseliş yaşanabilir."Buğdayda, 770 ana direnç bölgesi tekrar test edildi. Bu bölgeden gelen satışların ardından 745 desteğine yaklaşan buğdayda bu seviyenin altında fiyatlamalar yaşanması durumunda 735 ara trend desteği takip edilebilir. 745 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 755/ 770 direnç seviyeleri izlenebilir."


Avrupa Birliği, Meksiko, Saldırı, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları geriledi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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