Petrol fiyatları hafif toparlandı - Son Dakika

Petrol fiyatları hafif toparlandı

19.03.2021 09:28
Petrol fiyatları hafif toparlandı, System.String[]

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükselmesinin etkisiyle sert düşen petrol fiyatları, haftanın son işlem gününe hafif toparlanarak başladı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükselmesinin etkisiyle sert düşen petrol fiyatları, haftanın son işlem gününe hafif toparlanarak başladı.

ABD'de yükselen tahvil getirilerinden destek bulan doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha güçlü ekonomik toparlanma beklentileriyle gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.38 artışla 62.93 dolar,Batı Teksas yüzde 0.54 artışla 59.97 dolar,altın yüzde 0.06 düşüşle 1,735.61 dolar,gümüş yüzde 0.21 düşüşle 26.02 dolar,bakır yüzde 1.45 düşüşle 8,998.00 dolar,platin yüzde 0.25 düşüşle 1,207.19 dolar,paladyum yüzde 1.25 düşüşle 2,649.61 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 680 liraya, Cumhuriyet altını da 2,710 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altın fiyatlarının, ABD 10 yıllık tahvil faizi baskısının altında güçlenmekte zorlandığına işared edilerek, şöyle denildi: " ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1.75'e doğru yükselmesinin ardından bir miktar gevşese bile Fed toplantısı öncesi seviyelerde değil, hala yüksek. "Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda geçici bir yükseliş beklediğini belirtmesine karşın, tahvildeki bu hareketlenme, piyasanın bu konuda ikna olmadığını gösteriyor. "Tahvil faizindeki yükselişin sürmesi, ons altının bir süre daha zayıf seyretmesine neden olabilir. Bugün içinde açıklanacak önemli bir ABD verisi yok. Tahvildeki seyir yakından izlenmeli. Bu nedenle altında oynaklık oluşabilir."Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından bu sabah hafif alıcılı. Bu hafta, Uluslararası Enerji Ajansı yayınlamış olduğu raporunda, kısa vadede petrol için güçlü bir tablo çizmedi. Talebin 2023 yılında ancak 2019 yılındaki seviyelere gelebileceğini ifade etti. "Avrupa'da yeniden kapanmalar başladı. Bu hafta İtalya'dan gelen kapanma haberinin ardından dünde Fransa kapanma haberiyle piyasaların karşısına çıktı. "Aşı konusunda ise Almanya'da bazı eyaletlerin başbakanları, Avrupa Birliği'nde üretilen aşıların ihracatının durdurulmasının düşünülmesini istediğini belirtti.

"Bu gelişmeler fiyatları baskıladı ve sert satışlara neden oldu. Bugün için tepki yükselişi izleniyor ancak fiyatlamalarda hassasiyet sürüyor."


Avrupa Birliği, Petrol, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları hafif toparlandı - Son Dakika Ekonomi


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