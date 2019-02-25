Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı
18 dakika önce
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67 dolardan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:45
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