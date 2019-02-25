Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı

Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı

18 dakika önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı, System.String[]
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi

1 Milyarlık TL'lik Derbi Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:03:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]