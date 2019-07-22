Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi
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Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi

1 saat önce

İran'ın, Birleşik Krallık'ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi, System.String[]
İran'ın, Birleşik Krallık'ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran'a "sert" bir cevap verileceği sözü verirken, Daily Telegraph gazetesi, Birlşeik Krallık istihbarat servislerinin İran'ın ülkedeki hedeflere "saldırıya hazır" olduğunu belirttiklerini duyurdu.
Orta Doğu'da yaşanan kriz ile ilgili son gelişmeler, Londra'dan İran'a yönelik yaptırımlar yapılacağına dair haberler ve İran'dan gelen, soruşturmanın uzunluğunun mürettebatın işbirliğine bağlı olduğu açıklaması oldu.
Gelişmeler etkisiyle, Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan, Brent ham petrolü, yüzde 2.06 artışla 63.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.76 artışla 56.61 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Birleşik Krallık, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
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