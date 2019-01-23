Son Dakika Haberleri: Petrol Fiyatları Japonya ve Çin'den Gelen Haberlerle Yükseldi

Petrol Fiyatları Japonya ve Çin'den Gelen Haberlerle Yükseldi

48 dakika önce

– Petrol fiyatları, Çarşamba günü Çin ve Japonya'dan gelen, ekonomik yavaşlamaya karşı uyarıcı önemler alınacağı duyuruları etkisiyle yükseldi.

Petrol Fiyatları Japonya ve Çin'den Gelen Haberlerle Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Çarşamba günü Çin ve Japonya'dan gelen, ekonomik yavaşlamaya karşı uyarıcı önemler alınacağı duyuruları etkisiyle yükseldi.

Çin finans Bakanı, 2019 yılında mali harcamaların artırılacağını ve küçük şirketler için vergileri ve marafları düşüreceğini duyururken, Japonya Merkez Bankası'ndan gelen açıklamada, ülke ekonomisini hareketlendirmek için teşvik paketleri uygulamalarına başlanacağı duyuruldu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin yakın zamanda çözüme ulaşacağını beklediği açıklaması da petrol fiyatlarındaki artışa destek oldu.

Gelişmeler etkisiyle, Brent petrol fiyatları yüzde 1.07 artışla 62.16 dolara, Batı Teksas petrolünün fiyatı da yüzde 0.96 artışla 53.52 dolara yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Ekonomi
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