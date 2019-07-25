Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları jeopolitik gerginliklerle yükseldi
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Petrol fiyatları jeopolitik gerginliklerle yükseldi

40 dakika önce

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerginlikler etkisiyle yükselişe devam ederken, talebin ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak azalacağı öngörüleri, fiyatlardaki artışı baskıladı.

Petrol fiyatları jeopolitik gerginliklerle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerginlikler etkisiyle yükselişe devam ederken, talebin ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak azalacağı öngörüleri, fiyatlardaki artışı baskıladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.28 artışla 63.36 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.36 artışla 56.08 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, doların son haftaların en yüksek değerine yükselmesi etkisiyle hafif düşerken, yatırımcılar çeşitli merkez bankalarından gelecek faiz kararlarını bekliyorlar.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.49 düşüşle 16.545 dolardan,
altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,423.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.11 düşüşle 2.709 dolardan,
platin, yüzde 0.33 artışla 884 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.25 artışla 1,542.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 427 liraya, Cumhuriyet altını da 1,769 liraya yükseldi.


- İstanbul
Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
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