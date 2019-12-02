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Petrol fiyatları kısıntı beklentileri etkisiyle yükselişe devam etti
6 saat önce
Petrol fiyatları yeni haftaya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın, gelecek hafta Viyana'da gerçekleşecek olağan toplantısında üretim kısıntılarını günlük en az 400 bin varil artıracağı beklentileri etkisiyle yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
– Petrol fiyatları yeni haftaya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya
'nın, gelecek hafta Viyana
'da gerçekleşecek olağan toplantısında üretim kısıntılarını günlük en az 400 bin varil artıracağı beklentileri etkisiyle yükselişle başladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın Saudi Aramco'nun halka açılması öncesinde üretim kısıntılarını sertleştirerek petrol fiyatlarını yüksek düzeyde tutmak istediği iddia edildi.Gelişmelerin etkisiyle Şubat ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 2.23 artışla 61.84 dolara ve ABD hafif petrolü yüzde 2.25 artışla 56.41 dolara yükseldi.
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