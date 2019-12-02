Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları kısıntı beklentileri etkisiyle yükselişe devam etti
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları kısıntı beklentileri etkisiyle yükselişe devam etti - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları kısıntı beklentileri etkisiyle yükselişe devam etti

6 saat önce

Petrol fiyatları yeni haftaya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın, gelecek hafta Viyana'da gerçekleşecek olağan toplantısında üretim kısıntılarını günlük en az 400 bin varil artıracağı beklentileri etkisiyle yükselişle başladı.

Petrol fiyatları kısıntı beklentileri etkisiyle yükselişe devam etti, System.String[]
– Petrol fiyatları yeni haftaya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın, gelecek hafta Viyana'da gerçekleşecek olağan toplantısında üretim kısıntılarını günlük en az 400 bin varil artıracağı beklentileri etkisiyle yükselişle başladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın Saudi Aramco'nun halka açılması öncesinde üretim kısıntılarını sertleştirerek petrol fiyatlarını yüksek düzeyde tutmak istediği iddia edildi.Gelişmelerin etkisiyle Şubat ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 2.23 artışla 61.84 dolara ve ABD hafif petrolü yüzde 2.25 artışla 56.41 dolara yükseldi.


- İstanbul
Viyana, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı esnaf 2 bin Euro'luk dev tavlayı Putin'e armağan edecek
Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları kısıntı beklentileri etkisiyle yükselişe devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]