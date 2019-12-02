Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları kısıntı ve talepte artış beklentileriyle yükseldi
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları kısıntı ve talepte artış beklentileriyle yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları kısıntı ve talepte artış beklentileriyle yükseldi

6 saat önce

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını artıracağı endişeleri ve Çin'den gelen güçlü imalat verilerinin talepte artışa sebep olması beklentileri etkisiyle, yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları kısıntı ve talepte artış beklentileriyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını artıracağı endişeleri ve Çin'den gelen güçlü imalat verilerinin talepte artışa sebep olması beklentileri etkisiyle, yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.23 artışla 61.29 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.69 artışla 56.1 dolardan işlem görüyor.

Çin'in imalat verilerinin ekonomik büyümeye işaret etmesi ve güççlenen doların altın talebini azaltması etkisiyle altın fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.79 düşüşle 16.89 dolardan,

altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,466.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.51 artışla 2.6555 dolardan,

platin, yüzde 0.22 düşüşle 898.4 dolardan ve

paladyum yüzde 0.14 artışla 1,812.7 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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