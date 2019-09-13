Petrol fiyatları küresel gelişmelerle karışık

–Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki olumlu ticaret gelişmelerine rağmen, küresel talebin düşeceği endişeleri etkisiyle karışık.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.02 düşüşle 60.37 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.11 artışla 55.15 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki olumlu ticaret gelişmelerinin risk iştahını artırmasıyla düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.12 düşüşle 18.155 dolardan,
altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,505.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.74 artışla 2.66 dolardan,
platin, yüzde 0.2 düşüşle 950.6 dolardan ve
paladyum yüzde 0.06 artışla 1,605.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,843 liraya geriledi.
- İstanbul