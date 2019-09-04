Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları olumlu ekonomik veriler etkisiyle yüzde 3.0'e yakın yükseldi
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Petrol fiyatları olumlu ekonomik veriler etkisiyle yüzde 3.0'e yakın yükseldi

50 dakika önce

Petrol fiyatları, Çin ve Euro Bölgesi'nden gelen güçlü ekonomik veriler etkisiyle, üç günlük düşüşüne son vererek yüzde 3.0'e yakın yükseldi.

Petrol fiyatları olumlu ekonomik veriler etkisiyle yüzde 3.0'e yakın yükseldi, System.String[]

–Petrol fiyatları, Çin ve Euro Bölgesi'nden gelen güçlü ekonomik veriler etkisiyle, üç günlük düşüşüne son vererek yüzde 3.0'e yakın yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.78 artışla 59.88 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.86 artışla 55.48 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, güçlü ekonomik veriler etkisiyle düştü ancak küresel ekonomik yavaşlama endişeleri  ve ABD  ve Çin arasındaki ticaret belirsizlikleri etkisiyle altı yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.39 artışla 19.505 dolardan,

altın, yüzde 0.05 artışla 1,556.7 dolardan,

bakır, yüzde 2.33 artışla 2.587 dolardan,

platin, yüzde 3.62 artışla 990.2 dolardan ve

paladyum yüzde 1.14 artışla 1,552.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 462 liraya, Cumhuriyet altını da 1,911 liraya geriledi.

- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
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