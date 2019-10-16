Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve Brexit belirsizlikleriyle yükseldi
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve Brexit belirsizlikleriyle yükseldi

Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve Brexit belirsizlikleriyle yükseldi

10 dakika önce

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntılarını sertleştirmesi ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle yükseldi ancak küresel ekonomik yavaşlama endişeleri artışı baskıladı.

Petrol fiyatları OPEC kısıntıları ve Brexit belirsizlikleriyle yükseldi, System.String[]
–Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntılarını sertleştirmesi ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle yükseldi ancak küresel ekonomik yavaşlama endişeleri artışı baskıladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.43 artışla 58.99 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.49 artışla 53.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Salı günü yaklaşık yüzde 1.0 düştükten sonra Brexit belirsizlikleri etkisiyle yükselişe döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.09 artışla 17.4 dolardan,

altın, yüzde 0.14 artışla 1,485.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.38 düşüşle 2.604 dolardan,

platin, yüzde 0.03 artışla 889.5 dolardan ve

paladyum yüzde 0.19 artışla 1,461.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 467 liraya, Cumhuriyet altını da 1,908 liraya yükseldi.


- İstanbul
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
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