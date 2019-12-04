Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesi yükseldi (2) - Yeniden
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesi yükseldi (2) - Yeniden - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesi yükseldi (2) - Yeniden

7 saat önce

"Petrol fiyatları Trump'ın Çin açıklamalarıyla düştü" başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruz.

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesi yükseldi (2) - Yeniden, System.String[]

"Petrol fiyatları Trump'ın Çin açıklamalarıyla düştü" başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN

---------------------

Mahmut Can Emir/ İstanbul, 4 Aralık – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretim kısıntısına gideceği beklenen toplantısı öncesinde, ABD ham petrol stoklarının da beklenti üzerinde düşmesinin de etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.87 artışla 61.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.77 artışla 56.52 dolardan işlem görüyor.

Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları ayın zirvesine yakın düzeyde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 artışla 17.165 dolardan,

altın, yüzde 0.1 artışla 1,486 dolardan,

bakır, yüzde 0.21 artışla 2.6285 dolardan,

platin, yüzde 0.31 artışla 914.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.17 artışla 1,827.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya, Cumhuriyet altını da 1,848 liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:19:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesi yükseldi (2) - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]