Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesi yükseldi (2) - Yeniden

"Petrol fiyatları Trump'ın Çin açıklamalarıyla düştü" başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruz.

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Mahmut Can Emir/ İstanbul, 4 Aralık – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretim kısıntısına gideceği beklenen toplantısı öncesinde, ABD ham petrol stoklarının da beklenti üzerinde düşmesinin de etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.87 artışla 61.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.77 artışla 56.52 dolardan işlem görüyor.

Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları ayın zirvesine yakın düzeyde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 artışla 17.165 dolardan,

altın, yüzde 0.1 artışla 1,486 dolardan,

bakır, yüzde 0.21 artışla 2.6285 dolardan,

platin, yüzde 0.31 artışla 914.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.17 artışla 1,827.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya, Cumhuriyet altını da 1,848 liraya yükseldi.