Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerginlikler etkisiyle arttı
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Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerginlikler etkisiyle arttı

1 saat önce

Orta Doğu'da yükselen gerilimlerin petrol nakliyatına zarar vereceği endişeleri etkisiyle yükselirken, artışı zayıf talep öngörüsü kısıtladı.

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerginlikler etkisiyle arttı, System.String[]
Orta Doğu'da yükselen gerilimlerin petrol nakliyatına zarar vereceği endişeleri etkisiyle yükselirken, artışı zayıf talep öngörüsü kısıtladı.
Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yakından izlendiği, küresel petrol piyasasına yeterli arzın sağlanması için gerektiğinde hızla eyleme geçileceği belirtildi. IEA açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçişin küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için çok önemli olduğu vurgulandı ve enerjinin boğazdan serbest geçiş hakkının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, Hürmüz Bogazı'ndan günde 20 milyon varil petrolün taşındığına işaret edildi ve "Küresel piyasalarda yeterli arz için hızlı ve kararlı şekilde hareket etmeye hazırız" denildi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.24 artışla 63.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.18 artışla 56.32 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını indirilebileceği beklentileriyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.8 düşüşle 16.28 dolardan,
altın, yüzde 0.7 düşüşle 1,416.8 dolardan,
bakır, yüzde 0.11 artışla 2.725 dolardan,
platin, yüzde 0.42 düşüşle 849.1 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.65 düşüşle 1,519.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 424 liraya, Cumhuriyet altını da 1,754 liraya yükseldi.


- İstanbul
Orta Doğu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:31 Kaynak: DHA
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