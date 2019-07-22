Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle arttı
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Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle arttı

27 dakika önce

Orta Doğu'da yükselen gerilimler ve Libya'nın ülkenin en büyük petrol sahasının kapandığını duyurması etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle arttı, System.String[]
Orta Doğu'da yükselen gerilimler ve Libya'nın ülkenin en büyük petrol sahasının kapandığını duyurması etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.42 artışla 63.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.93 artışla 56.15 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları, Orta Doğu'da artan gerginlikler ve hisse senedi piyasalarında görülen zayıflama setkisilye yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.02 artışla 16.36 dolardan,
altın, yüzde 0.03 artışla 1,427.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.62 düşüşle 2.7355 dolardan,
platin, yüzde 0.13 artışla 853.2 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.25 düşüşle 1,504.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,758 liraya yükseldi.


- İstanbul
Orta Doğu, Türkiye, Libya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
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