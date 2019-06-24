Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleriyle birlikte yükseliyor
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Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleriyle birlikte yükseliyor

1 saat önce

– Orta Doğu'da ABD ve İran arasında yükselen gerginlikler etkisiyle petrol fiyatları yükselişe devam ediyor.

Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleriyle birlikte yükseliyor, System.String[]
Orta Doğu'da ABD ve İran arasında yükselen gerginlikler etkisiyle petrol fiyatları yükselişe devam ediyor.
İran'ın, ABD'ye ait bir insansız hava aracını ülke havasahasını ihlal ettitği gerekçesiyle düşürmesi ardından bölgede tırmanan gerilimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı misilleme saldırısını iptal etmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.
Alınan yaptırım karaını duyuran ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dünyanın en büyük terör destekçisine karşı sadece Körfez ülkelerini değil, Asya ve Avrupa'yı da küresel bir koalisyona katılmaya ikna etmeliyiz" dedi.
Gelişmeler etkisiyle Ağustos ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 artışla 64.96 dolara ve ABD hafif petrol yüzde 1.08 artışla 58.15 dolara yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi
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