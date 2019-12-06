Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları resmi kısıntı açıklaması beklenirken düştü
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Petrol fiyatları resmi kısıntı açıklaması beklenirken düştü

6 saat önce

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretimi günlük 500 bin varil daha azaltmasının resmi olarak açıklaması öncesinde geriledi.

Petrol fiyatları resmi kısıntı açıklaması beklenirken düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretimi günlük 500 bin varil daha azaltmasının resmi olarak açıklaması öncesinde geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.25 düşüşle 63.23 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 artışla 58.34 dolardan işlem görüyor.

Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları haftayı artışla tamamlama yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.47 düşüşle 16.89 dolardan,

altın, yüzde 0.33 düşüşle 1,478.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.32 artışla 2.672 dolardan,

platin, yüzde 0.16 düşüşle 899.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.06 düşüşle 1,844.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,841 liraya geriledi.


- İstanbul
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
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