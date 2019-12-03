Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları S. Arabistan'ın üretim kısıntısı baskıyla yükseldi
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları S. Arabistan'ın üretim kısıntısı baskıyla yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları S. Arabistan'ın üretim kısıntısı baskıyla yükseldi

6 saat önce

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üreticileri üretim kısıntılarını sertleştirmeleri için baskıları etkisiyle ikinci gün de yükseldi.

Petrol fiyatları S. Arabistan'ın üretim kısıntısı baskıyla yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üreticileri üretim kısıntılarını sertleştirmeleri için baskıları etkisiyle ikinci gün de yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.21 artışla 61.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.36 artışla 56.17 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Brezilya ve Arjantin'e ek gümrük vergisi uygulamasının küresel ticarete vereceği zarar etkisiyle altın fiyatları hafif yükseldikten sonra geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 artışla 16.84 dolardan,

altın, yüzde 0.198 düşüşle 1,466.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 artışla 2.363 dolardan,

platin, yüzde 0.13 düşüşle 898.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.08 düşüşle 1,823.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,827 liraya yükseldi.


Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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