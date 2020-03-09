Petrol fiyatları sert düştü - Son Dakika
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Petrol fiyatları sert düştü

7 saat önce

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü.

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Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC'te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.


Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatı 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusu görüşme üzere masaya oturdu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı.


Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.


ABD West Texas Intermediate ise brent petrol fiyatını yüzde 27 düşürerek 30 dolara indirdi. Söz konusu fiyat, 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
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