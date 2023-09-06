Petrol fiyatları son 10 ayın zirvesini gördü! Akaryakıta yeni zamlar yolda - Son Dakika

Petrol fiyatları son 10 ayın zirvesini gördü! Akaryakıta yeni zamlar yolda

Son Güncelleme: 06.09.2023 13:17

Son dönemde üst üste gelen zamlarla 37-38 liralara dayanan benzin ve motorine yeni zamlar yolda. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararıyla yükselişe geçen brent petrolün varil fiyatı 91 dolarla son 10 ayın zirvesini gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından hem benzinin litresi 37 liraya, motorinin litresi ise38 liraya dayandı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararıyla yükselişe geçen brent petrol, 91 dolarla son 10 ayın zirvesini gördü. Bu gelişme önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA KESİNTİYİ YIL SONUNA KADAR UZATTI

Suudi Arabistan dün, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

BRENT PETROL KASIM 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Dün 91 doları gören brent petrolün varili şu sıralar 90 dolar seviyelerinde

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Günlerdir 27 lira sınırında hareket eden dolar kurunun yüksek olması ve brent petrolün 91 dolara yükselerek son 10 ayın zirvesini görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıta önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelebilir.

Suudi Arabistan, Brent Petrol, Rusya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Enerji Petrol fiyatları son 10 ayın zirvesini gördü! Akaryakıta yeni zamlar yolda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petrol fiyatları son 10 ayın zirvesini gördü! Akaryakıta yeni zamlar yolda - Son Dakika
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