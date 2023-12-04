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Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü - Son Dakika

Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü

Petrol fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Geçen ay 76-77 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, aralık ayında da 80 doların altında seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim bekleniyor.

04.12.2023 - 13:01,  Güncelleme: 13:14
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Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından benzin 35 lirayı, motorin ise 38 lirayı aştı. Ancak geçtiğimiz ay 76-77 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, aralık ayında da 80 doların altında seyrediyor. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI YÖN ARAYIŞINDA

Cuma günü 81,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün de 77-78 dolar seviyesinde seyrediyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73 dolar seviyelerinde. Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle son 5 ayın en düşük seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Petrol fiyatları son 5 ayın dip seviyelerinde! Akaryakıta indirim göründü

GÖZLER ÇİN VE ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en büyük petrol tüketicileri Çin ve ABD'den gelecek ekonomik veriler öncesi haftaya düşüşle başladı. Söz konusu ülkelerde geçen hafta yayımlanan verilerin fiyatlar üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor.

Çin yuanı, piyasa katılımcılarının ekonomik veriler öncesinde temkinli yaklaşım sergilemesi sonucu dolar karşısında değer kaybetti. Geçen hafta Çin'de açıklanan verilere göre, imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,4 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile beklentilerin altında kaldı. Uzmanlar, ülkede ekonomik hareketliliğin ve dolaylı olarak petrol talebinin yönünü anlamak için bu hafta açıklanacak ticaret ve enflasyon verilerini bekliyor.

ABD Merkez Bankasından (Fed) cuma günü faiz politikasına ilişkin yapılan açıklamalar ülkede talebin zayıflayacağı endişelerini körükleyerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Fed Başkanı Jerome Powell, gerekmesi halinde faiz artırımlarına devam edebilecekleri uyarısında bulundu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2'ye doğru gitmemesi durumunda, işsizlik oranı artsa da sıkılaştırmayı bırakmayacaklarını vurguladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de faiz artırımı kararının ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği ve petrol talebini düşüreceği endişesi artıyor.

Petrol fiyatları son 5 ayın dip seviyelerinde! Akaryakıta indirim göründü

DÜŞÜŞTE OPEC+ GRUBU ETKİSİ

Ayrıca, Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta perşembe günü yaptığı toplantısı sonrası petrol fiyatlarındaki düşüş etkisi devam ediyor. Uzmanlar, toplantı sonrası ülkelerin açıkladığı bireysel kotaların fiyatları yükseltmede yetersiz kaldığı ve piyasaların beklentilerini karşılamadığı yorumunu yapmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 78,53 ile 78,65 dolar aralığının direnç, 77,93 ile 77,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Dolar kuru 29 lirayı zorlarken, brent petrol fiyatları ise dip yapmış durumda. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmezse akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim gelmesi bekleniyor.

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Enerji Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü - Son Dakika
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