Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları stok verisi ile geriledi, altın yatay

Petrol fiyatları stok verisi ile geriledi, altın yatay

45 dakika önce

Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın, petrol ise ABD stoklarındaki artış ile geriledi.

Petrol fiyatları stok verisi ile geriledi, altın yatay, System.String[]
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın, petrol ise ABD stoklarındaki artış ile geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:09 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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