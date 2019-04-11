Petrol fiyatları stok verisi ile geriledi, altın yatay
45 dakika önce
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın, petrol ise ABD stoklarındaki artış ile geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:09
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın, petrol ise ABD
stoklarındaki artış ile geriledi.
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