Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,886 liraya yükseldi.

platin, yüzde 0.09 artışla 954.8 dolardan ve

Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Dou gerginlikleri etkisiyle iki haftanın zirvesine yakın seyrini korurken, ticaret görüşmeleri belirsizlikleri artışı baskılıyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 64.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 58.36 dolardan işlem görüyor.

– Petrol fiyatları yatırımcıların odağının Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısından talep endişelerine dönmesiyle düştü.

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