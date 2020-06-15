Petrol fiyatları talep kaygısıyla düştü - Son Dakika

Petrol fiyatları talep kaygısıyla düştü

Çin'de ve ABD'de yeni Covid-19 vakalarında artışların yarattığı talep kaygılarıyla petrol fiyatları gerilerken, yatırımcıların risk iştahında azalmanın etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları talep kaygısıyla düştü, System.String[]

Çin'de ve ABD'de yeni Covid-19 vakalarında artışların yarattığı talep kaygılarıyla petrol fiyatları gerilerken, yatırımcıların risk iştahında azalmanın etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.15 düşüşle 37.65 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.35 düşüşle 35.02 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.09 düşüşle 17.12 dolar,

altın, yüzde 0.58 düşüşle 1,720.82 dolar,

bakır, yüzde 1.09 artışla 5,779.50 dolar,

platin, yüzde 2.22 düşüşle 797.08 dolar,

paladyum yüzde 1.67 düşüşle 1,899.10 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 625 liraya, Cumhuriyet altını da 2,489 liraya geriledi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Haziran itibarıyla son bir haftada yedi adet düşüşle 199 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı iki adet artışla 78 adet düzeyine yükseldi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı beş adet düşüşle 277 adete yükseldi. Petrol kule geçen yılın aynı dönemine göre 589 adet azaldı.

Bu dönemde, Kanada'da toplam sondaj kule sayısı, yedi adedi petrol kulesi, 14 adeti de doğalgaz kulesi olmak üzere 21 adet olarak belirlendi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD genelindeki hampetrol stoklarının geçen hafta 5.7 milyon varil artışla 538.1 milyon varillik rekor düzeye tırmandığını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu, günde 9.7 milyon varillik toplam üretim kısıntısını Temmuz sonuna kadar sürdürmeyi kararlaştırdılar.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları talep kaygısıyla düştü - Son Dakika Ekonomi

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