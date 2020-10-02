Petrol fiyatları talepte daralma endişeleriyle düştü

Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Petrol piyasalarını etkileyen gelişmeler arasında, Eylül'de toplam 300 bin yeni vakanın görüldüğü İspanya'nın başkenti Madrid'in birçok bölgesinde bugünden başlamak üzere sokağa çıkma yasaklarının başlaması da bulunuyor.