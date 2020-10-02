Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.
Petrol piyasalarını etkileyen gelişmeler arasında, Eylül'de toplam 300 bin yeni vakanın görüldüğü İspanya'nın başkenti Madrid'in birçok bölgesinde bugünden başlamak üzere sokağa çıkma yasaklarının başlaması da bulunuyor.Rusya'da da, toplam vakaların 1.2 milyonu bulmasının ardından, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, kent genelinde yeni sınırlamaların uygulamaya koyulacağını açıkladı.Bu gelişmelerle Kasım teslimi ABD Batı Teksas hafif patrolünün varil fiyatı yüzde 1.19 düşüşle 38.26 dolara, Aralık teslimi Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 40.51 dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 08:56 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Petrol fiyatları talepte daralma endişeleriyle düştü - Son Dakika Ekonomi