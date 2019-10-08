Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle yükseldi
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle yükseldi

Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları, tedarik endişeleri ve sanayi ürünlerinde görülen değer artışı etkisiyle yükselişe devam etti.

Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları, tedarik endişeleri ve sanayi ürünlerinde  görülen değer artışı etkisiyle yükselişe devam etti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.87 artışla 58.85 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.87 artışla 53.21 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, güçlenen dolar ve hisse senetleri yanında ABD ve Çin arasında gerçekleşecek ticaret görüşmeleri öncesinde düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.93 düşüşle 17.38 dolardan,

altın, yüzde 0.66 düşüşle 1,464.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.78 artışla 2.597 dolardan,

platin, yüzde 0.14 düşüşle 887.1 dolardan ve

paladyum yüzde 0.29 düşüşle 1,641.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,884 liraya geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:59 Kaynak: DHA
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