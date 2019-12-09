Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları ticaret endişeleri etkisiyle düştü
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Petrol fiyatları ticaret endişeleri etkisiyle düştü

6 saat önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Çin'in ihracatının üst üste dördüncü ayda düşmesine sebep olması piyasalardaki endişeleri artırmasıyla düştü.

Petrol fiyatları ticaret endişeleri etkisiyle düştü, System.String[]

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Çin'in ihracatının üst üste dördüncü ayda düşmesine sebep olması piyasalardaki endişeleri artırmasıyla düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.17 düşüşle 64.28 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.35 düşüşle 58.99 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapılacak olan faiz açıklaması beklenirken altın fiyatları hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 artışla 16.545 dolardan,

altın, yüzde 0.04 artışla 1,465.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.37 artışla 2.735 dolardan,

platin, yüzde 0.5 düşüşle 894.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.18 artışla 1,849.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,836 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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