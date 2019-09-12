Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları ticaret iyimserliğiyle yükseldi
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Petrol fiyatları ticaret iyimserliğiyle yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından gelen yumuşama sinyalleri etkisiyle yükselişe devam etti.

Petrol fiyatları ticaret iyimserliğiyle yükseldi, System.String[]

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından gelen yumuşama sinyalleri etkisiyle yükselişe devam etti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.43 artışla 61.07 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.5 artışla 56.03 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı beklenirken, ticaret iyimserliği etkisiyle düştükten sonra toparlandı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.61 artışla 18.28 dolardan,

altın, yüzde 0.43 artışla 1,509.7 dolardan,

bakır, yüzde 1.53 artışla 2.6545 dolardan,

platin, yüzde 1.5 artışla 954.3 dolardan ve

paladyum, yüzde 185 artışla 1,548.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 454 liraya, Cumhuriyet altını da 1,879 liraya yükseldi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:58 Kaynak: DHA
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