Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları ticaret umutlarıyla 61 doları aştı
Son Dakika Ekonomi Haber

Petrol fiyatları ticaret umutlarıyla 61 doları aştı

19 dakika önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının sonlanacağı umutlarının etkisiyle yükseldi.

Petrol fiyatları ticaret umutlarıyla 61 doları aştı, System.String[]

–Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının sonlanacağı umutlarının etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.16 artışla 61.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.2 artışla 56.41 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'Den gelen güçlü ekonomik veriler,n güvenli limanlara sığınma ihtiyacını azaltmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.77 düşüşle 18.475 dolardan,

altın, yüzde 0.65 düşüşle 1,515.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.629 dolardan,

platin, yüzde 2.68 düşüşle 937.9 dolardan ve

paladyum yüzde 1.13 düşüşle 1,543.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,822 liraya geriledi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti
Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı: Kategori 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları ticaret umutlarıyla 61 doları aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]