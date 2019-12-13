Petrol fiyatları ticaret ve B. Krallık seçim sonuçları etkisiyle yükseldi

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,859.6 liraya yükseldi.

Altın fiyatları, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle ayın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, paladyum yeni tarihi rekorunu kırdı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 artışla 64.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.34 artışla 59.38 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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