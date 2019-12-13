Petrol fiyatları ticaret ve B. Krallık seçim sonuçları etkisiyle yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları ticaret ve B. Krallık seçim sonuçları etkisiyle yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları ticaret ve B. Krallık seçim sonuçları etkisiyle yükseldi

6 saat önce

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde "son aşamaya" gelindiğini söylemesi ardından oluşan olumlu hava etkisiyle yükselirken, Birleşik Krallık seçim sonuçlarının piyasa hassasiyetini azaltması da artışa katkı sağladı.

Petrol fiyatları ticaret ve B. Krallık seçim sonuçları etkisiyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde "son aşamaya" gelindiğini söylemesi ardından oluşan olumlu hava etkisiyle yükselirken, Birleşik Krallık seçim sonuçlarının piyasa hassasiyetini azaltması da artışa katkı sağladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 artışla 64.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.34 artışla 59.38 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle ayın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, paladyum yeni tarihi rekorunu kırdı.

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 artışla 16.865 dolardan,

altın, yüzde 0.25 artışla 1,476.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.7865 dolardan,

platin, yüzde 0.93 düşüşle 936 dolardan ve

paladyum yüzde 1.78 artışla 1,948.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,859.6 liraya yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:23 Kaynak: DHA
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