Petrol fiyatları toparlandı, altın düştü

Spot piyasalardaki varil fiyatı erken saatlerde 72 doların da altına gerileyen Brent petrol yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

Doların güçlenmesinin yanında, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasının, arz fazlası oluşturacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin gelişmeler ve artan aşılama haberleriyle hafif toparlandı.

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