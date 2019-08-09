Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle yükseldi
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Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle yükseldi

27 dakika önce

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebi öngörüsünü düşürmesi etkisiyle yüzde 2.0'in üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebi öngörüsünü düşürmesi etkisiyle yüzde 2.0'in üzerinde yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına gideceği beklentileri de fiyatlardaki artışı desteklerken, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri artışı baskılıyor.
Suudi Arabistan'lı yetkililer, diğer büyük üreticilerle üretim kısıntısı konusunun görüşüldüğünü belirtirken, Rusya Enerji Bakanlığı azalan talebin üretim kısıntısı konusu gözden geçirilirken azalan talebin de hesaba katılacağını açıkladı.
Gelişmeler etkisiyle Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.60 artışla 58.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.58 artışla 54.42 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:17 Kaynak: DHA
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