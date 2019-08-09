Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle yükseldi
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Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebi öngörüsünü düşürmesine rağmen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına gideceği beklentileri etkisiyle yükselirken, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri artışı baskıladı.

Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle yükseldi, System.String[]
–Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebi öngörüsünü düşürmesine rağmen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına gideceği beklentileri etkisiyle yükselirken, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri artışı baskıladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.68 artışla 58.92 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.71 artışla 54.49 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ticaret savaşı ve küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle haftayı yüzde 4.6  ile son üç yılın en en yüksek artışı ile kapatma yolunda.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.26 artışla 16.98 dolardan,
altın, yüzde 0.23 artışla 1,513 dolardan,
bakır, yüzde 0.81 düşüşle 2.5865 dolardan,
platin, yüzde 0.18 düşüşle 865.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.66 artışla 1,422.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 265 liraya, çeyrek altın 434 liraya, Cumhuriyet altını da 1,796 liraya yükseldi.


- İstanbul
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:51 Kaynak: DHA
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