Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentisiyle yükseldi
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Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentisiyle yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları, dün petrol fiyatlarında görülen yaklaşık yüzde 5.0'lik düşüş sonrasında üreticilerin üretim kısıntısına gideceği beklentileriyle yükseldi.

Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentisiyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, dün petrol fiyatlarında görülen yaklaşık yüzde 5.0'lik düşüş sonrasında üreticilerin üretim kısıntısına gideceği beklentileriyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.9 artışla 57.86 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.31 artışla 52.78 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama endişeleriyle çeşitli merkez bankalarının faizleri düşürmesi etkisiyle yükseldikten sonra düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.65 artışla 17.08 dolardan,
altın, yüzde 0.69 artışla 1,509.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.68 düşüşle 2.5885 dolardan,
platin, yüzde 0.61 artışla 865.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.5 düşüşle 1,417.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 263 liraya, çeyrek altın 431 liraya, Cumhuriyet altını da 1,782 liraya döndü.


- İstanbul
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:18 Kaynak: DHA
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