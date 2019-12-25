Petrol fiyatları üretim kısıtlaması gelişmeleriyle yükseldi - Son Dakika
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Petrol fiyatları üretim kısıtlaması gelişmeleriyle yükseldi

6 saat önce

Noel tatili sebebiyle oluşan düşük hacimli işlemlerde Rusya'nın petrol kısıtlamalarına yönelik Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile işbirliğini sürdüreceği ve ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasını tamamlamaya yaklaşmasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Petrol fiyatları üretim kısıtlaması gelişmeleriyle yükseldi, System.String[]

Noel tatili sebebiyle oluşan düşük hacimli işlemlerde Rusya'nın petrol kısıtlamalarına yönelik Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile işbirliğini sürdüreceği ve ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasını tamamlamaya yaklaşmasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak OPEC ve Rusya'nın "etkili olduğu ve sonuç verdiği" sürece işbirliklerini sürdüreceğini söyledi. Bunun yanında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, petrol fiyatlarının mevcut düzeylerinin korunması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretimdeki kısıtlamaya yönelik mevcut anlaşmanın tarihi dolduktan sonra yeni kısıtlamalar uygulaması gerekebileceğini belirtti.

OPEC ve müttefikleri Kasım ayında 2017'de başlatılan petrol kısıtlamalarını uzatmaya karar vermişti. Azaltılan üretim kapsamında günlük 2.1 milyon varil, veya küresel talebin yüzde 2.0'si, piyasadan kaldırılabilir.

Petrol fiyatlarındaki artış ayrıca küresel ticari gerilimin azalmasıyla da desteklendi. ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında imzalanacak olan anlaşmanın kendisi ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında imzalanacağını söyledi. ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.

Gelişmelerin ardından Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede kullanılan Brent ham petrolü varil başına yüzde 1.22 artışla 67.20 dolara, WTI de yüzde 0.97 artışla 61.11 dolara yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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