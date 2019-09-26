Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları üretimde toparlanmayla düştü
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Petrol fiyatları üretimde toparlanmayla düştü

1 saat önce

Saudi Aramco petrol üretiminin, geçen haftalarda petrol tesislerine yönelik saldırının ardından toparlanması ve düşük petrol talebiyle petrol fiyatları düştü.

Petrol fiyatları üretimde toparlanmayla düştü, System.String[]

Saudi Aramco petrol üretiminin, geçen haftalarda petrol tesislerine yönelik saldırının ardından toparlanması ve düşük petrol talebiyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.98 düşüşle 61.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.10 düşüşle 55.87 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle yükseldikten sonra, ABD'deki politik belirsizlikler etkisiyle karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.27 düşüşle 18.025 dolardan,

altın, yüzde 0.35 artışla 1,517.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.56 düşüşle 2.5975 dolardan,

platin, yüzde 0.24 artışla 929.4 dolardan ve

paladyum yüzde 1.23 artışla 1,631.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,859 liraya yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:13 Kaynak: DHA
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