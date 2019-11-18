Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları yatay, altın düştü
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Petrol fiyatları yatay, altın düştü

6 saat önce

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinde "yapıcı gelişmeler" yaşandığına ilişkin haberlerin ardından, güvenli liman altının fiyatları düşerken, geçen hafta yükselen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

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ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinde "yapıcı gelişmeler" yaşandığına ilişkin haberlerin ardından, güvenli liman altının fiyatları düşerken, geçen hafta yükselen petrol fiyatları yatay hareket ediyor. Piyasa analistlerine göre, altındaki düşüşü, dolardaki zayıflama sınırladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.05 düşüşle 63.27 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.05 artışla 57.75 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.58 düşüşle 16.85 dolardan,

altın, yüzde 0.25 düşüşle 1,464.70 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 artışla 2.641 dolardan,

platin, yüzde 0.15 düşüşle 893.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.12 düşüşle 1,680.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,831 liraya yükseldi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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