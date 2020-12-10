Petrol fiyatları yatay, altın düştü

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerle hafta ortasında yükselen petrol yeni günün erken işlemlerinde yatay hareket ederken, dolar güç kazanmasının da etkisiyle altın fiyatları düştü.

Altına dayalı borsa yatırım fonları Kasım itibarıyla üst üste 11 aylık artışın ardından ilk kez düştü. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dönem içinde fonların varlıkları 107 ton azalarak 3,792.9 tona geriledi. Bu dönemde, fonların parasal değeri yüzde 2.9'a karşılık gelen 6.8 milyar dolar azaldı.