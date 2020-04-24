Petrol fiyatları yatay, altın yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yatay, altın yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Petrol fiyatları yatay, altın yükseldi

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a bir hafta kala petrol fiyatları yatay hareket ederken, güvenli liman altın hafif yükseldi.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a bir hafta kala petrol fiyatları yatay hareket ederken, güvenli liman altın hafif yükseldi.

DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Çarşamba günü ABD ile İran arasındaki gerilimin bir kez daha artması güvenli liman özelliği ile öne çıkan ons altına yönelimi desteklerken fiyatların ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1710 doları rahat bir şekilde aştığını gördük. Buna hem merkezi hükümetler hem de merkez bankaları tarafından ekonomiye daha fazla destek verileceğine yönelik beklentilerin de eklenmesi ile ons altın 1730 doların üzerini test etmeye başladı. Momentum kazanılması için bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryo teknik açıdan 1750 dolara doğru bir eğilim oluşmasına kapı aralayacaktır" denildi.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.72 artışla 25.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 6.78 artışla 17.80 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 15.22 dolar,

altın, yüzde 0.25 artışla 1,729.61 dolar,

bakır, yüzde 0.60 artışla 5,139.00 dolar,

platin, yüzde 1.10 düşüşle 759.09 dolar,

paladyum yüzde 1.37 artışla 2,009.25 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,552 liraya yükseldi.


1 Mayıs, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:06 Kaynak: DHA

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