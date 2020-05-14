Petrol fiyatları yatay, altın yükseldi

ABD'de ham petrol stoklarında düşüşle yükselen petrol fiyatlarında artış, Covid-19 pandemisinde "ikinci dalga" endişelerinin büyümesiyle sınırlı kaldı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "negatif faiz"e karşı olduklarını vurgulamasıyla düşen altın fiyatları, buna karşın ekonomide "hızlı toparlanma" umutlarının kırılmasıyla da toparlandı.

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, üretimde Haziran başından itibaren ek olarak günde 1 milyon varil daha kısıntı yapacağını açıklarken, Irak da petrol sahalarını işleten beş büyük petrol şirketiyle üretimi günde 300,000 varil azaltmaları için anlaşma sağladı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.17 artışla 29.55 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.15 düşüşle 25.98 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.42 düşüşle 15.51 dolar,

altın, yüzde 0.05 artışla 1,715.13 dolar,

bakır, yüzde 0.98 düşüşle 5,229.00 dolar,

platin, yüzde 0.22 artışla 767.42 dolar,

paladyum yüzde 0.88 düşüşle 1,822.76 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 384 liraya, çeyrek altın 631 liraya, Cumhuriyet altını da 2,515 liraya yükseldi.