Son Dakika Haberleri: Petrol fiyatları yavaşlama endişeleriyle baskılandı
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Petrol fiyatları yavaşlama endişeleriyle baskılandı

1 saat önce

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını sertleştirmesi ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle yükseldi ancak küresel ekonomik yavaşlama endişeleri fiyatları 59 dolar düzeyinde baskıladı.

Petrol fiyatları yavaşlama endişeleriyle baskılandı, System.String[]

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını sertleştirmesi ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle yükseldi ancak küresel ekonomik yavaşlama endişeleri fiyatları 59 dolar düzeyinde baskıladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.32 artışla 58.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.4 artışla 53.02 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yüzde 1.0 civarı düştükten sonra Brexit belirsizlikleri etkisiyle yeniden yükselişe geçerken, paladyum fiyatları tedarik eksikleri etkisiyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.37 düşüşle 17.32 dolardan,

altın, yüzde 0.27 artışla 1,487.5 dolardan,

bakır, yüzde 1.15 düşüşle 2.584 dolardan,

platin, yüzde 0.38 düşüşle 885.8 dolardan ve

paladyum yüzde 2.61 artışla 1,740.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 460 liraya, Cumhuriyet altını da 1,902 liraya geriledi.


Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:34 Kaynak: DHA
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