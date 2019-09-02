Petrol fiyatları yeni abd-çin vergileriyle düştü

Petrol fiyatları, ABD ve Çin'in karşılıklı uyguladığı yeni ek gümrük vergilerinin uygulamaya girmesiyle küresel büyüme ve petrol talebi endişelerinin artmasına paralel olarak düştü.

ABD ve Çin birbirlerinden ithal ettikleri mallara ek gümrük tarifesi uygulamaya bugün başladı. ABD, Çin'den 125 milyar dolar tutarında ithalat için yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak ve tarifeye konu mallar arasında akıllı hoporlörler, bluetoothlu kulaklıklar ve ayakkabılar var. Çin de, misilleme olarak ABD'den petrol ithalatına yüzde 5 tarife uygulayacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.03 düşüşle 57.86 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.47 düşüşle 54.84 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında yeni ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin ardından karışık.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.38 artışla 18.595 dolardan,

altın, yüzde 0.33 artışla 1,534.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.5225 dolardan,

platin, yüzde 0.33 artışla 934.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.22 düşüşle 1,535.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,881 liraya geriledi.