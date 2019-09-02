Petrol fiyatları yeni ek gümrük vergileri etkisiyle karışık

–Petrol fiyatları, ABD ve Çin'in karşılıklı uyguladığı yeni ek gümrük vergilerinin küresel büyüme ve petrol talebi endişelerine sebep olmasıyla karışık.

ABD ve Çin birbirlerinden ithal ettikleri mallara ek gümrek tarifesi uygulamaya bugün başladı. ABD, Çin'den 125 milyar dolar tutarında ithalat için yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak ve tarifeye konu mallar arasında akıllı hoporlörler, bluetoothlu kulaklıklar ve ayakkabılar var. Çin de, misilleme olarak ABD'den petrol ithalatına yüzde 5 tarife uygulayacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.21 düşüşle 58.34 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 artışla 55.14 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında yeni ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.48 artışla 18.43 dolardan,

altın, yüzde 0.2 artışla 1,532.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.14 artışla 2.5365 dolardan,

platin, yüzde 1.09 artışla 941.9 dolardan ve

paladyum da bir değişim göstermeyerek 1,539.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 467 liraya, Cumhuriyet altını da 1,934 liraya geriledi.

- İstanbul