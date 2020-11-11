Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

11.11.2020 17:35
Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü, System.String[]

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştıktan sonra 44 dolar düzeyine döndü.

Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştıktan sonra 44 dolar düzeyine döndü.

Petrol fiyatlarındaki artışı ayrıca, özellikle Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından artan toparlanma umutları da destekledi.

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altındaki geri çekilme sürdü ve 1,860 dolar düzeyine kadar geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.79 artışla 44.82 dolar,Batı Teksas yüzde 2.06 artışla 42.64 dolar,altın yüzde 0.57 düşüşle 1,862.24 dolar,gümüş yüzde 0.78 düşüşle 23.94 dolar,bakır yüzde 0.34 artışla 6,961.50 dolar,platin yüzde 1.48 düşüşle 870.98 dolar,paladyum yüzde 3.99 düşüşle 2,368.02 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 470 liraya, çeyrek altın 777 liraya, Cumhuriyet altını da 3,184 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in, kıymetli madenlerin "toparlanma çabasında" olduklarının altı çizilen analizinde şöyle denildi: "Aşı gelişmeleriyle birlikte kıymetlilere gelen sert satışların ardından altın, toparlanma çabası içerisinde olduğu bir seansı geride bıraktı. 1,861 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, gün ortasına kadar yukarı doğru bir ivme izledi. Seans ortasına kadar yukarı doğru hareket eden sarı maden, 1,885 dolar/onsla seansın en yüksek seviyesini kaydetti. Aşıya rağmen altının toparlanıyor olması, altının ileriki günleri açısından pozitif bir sinyal vermeye devam ediyor. Diğer taraftan aşı haberlerinin yanı sıra FED üyeleri, artan vaka sayılarına dikkat çekmeye devam ediyor. Dün Dallas FED Başkanı Robert Kaplan, artan vaka sayılarının sağlık sistemini yeniden çökme noktasına getirebileceğinin ve bunun 2021 yılının ilk çeyreğinin zor geçmesine sebep olacağını vurguladı. Altın tüm yaşananların ardından dünkü seansı 1,877 dolar/onstan tamamlarken hanesine yüzde 0.8 kazancı yazmış oldu. "Gümüş de altınla benzer şekilde toparlanma çabası içerisinde olduğu bir seansı geride bırakırken, 24 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başardığı bir seans yaşadı. Güne 24.07 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, 24.22 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 0.6 kazancı hanesine yazdı."Platin, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 900 dolar/onsun altındaki seyrine devam ediyor. 866 dolar/onstan seansa başlayan platin, seansı 886 dolar/onstan tamamlarken yüzde 2.3 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum ise günün kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni olarak öne çıktı. 2,483 dolar/ons seviyesinden güne başlayan kıymetli maden, seansı 2,463 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 0.8 kayıp yaşamış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda uzun süreden sonra alıcıların iştahlı olduğu bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 - 1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,841 kg altın, 1,529 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Petrol, Maden, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı         
17:25
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi         
16:37
Son Dakika! AK Parti'den Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma         
16:13
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 18:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei