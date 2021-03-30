Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Petrol fiyatları, Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin kurtarılıp gemi trafiğinin normale döndürülmesi ve petrol üretim kısıtlamalarının uzatılmasına ilişkin beklentilerle, Brent petrolün varil fiyatı 64 doların, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 61 doların üzerine yükseldi.

Petrol piyasalarında bu hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından çıkacak olan karar yakından izlenecek. Analistlere göre küresel petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimindeki kesintilerin Mayıs ya da Haziran aylarına da uzatılmasına ilişkin beklentiler güç kazanıyor. Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+ ülkeleri bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyorlardı.

Toplam 400 metre uzunluğunda ve neredeyse 60 metre genişliğindeki 220,000 tonluk bir konteyner gemisi olan Ever Given, geçen hafta başında Süveyş Kanalı'nda sıkışarak kalması kanalı bir hafta gemi trafiğine kapattı. Özellikle Körfez petrolünün Avrupa limanlarına ulaştırılmasındaki tek yol olan Süveyş kanalının kapanması, günde ortalama 9.6 milyar dolarlık zarara neden oldu. Altın fiyatları, aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.67 düşüşle 64.75 dolar,Batı Teksas yüzde 0.45 düşüşle 61.38 dolar,altın yüzde 0.31 düşüşle 1,706.70 dolar,gümüş yüzde 0.14 artışla 24.69 dolar,bakır yüzde 0.79 düşüşle 8.879.00 dolar,platin yüzde 0.07 düşüşle 1,179.47 dolar,paladyum yüzde 0.61 artışla 2,551.07 dolar düzeyindeydi.Küresel piyasalarda altın fiyatları düşse de, dolardaki yükseliş nedeniyle iç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 748 liraya, Cumhuriyet altını da 2,983 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Brent petrol 64 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor" denildi ve eklendi: "Süveyş kanalında, deniz ticaretinin normale döndüğü ifade edildi. Artık, petrol fiyatları üzerinde kanalla ilgili bir baskı kalmamış durumda. Bu hafta, 1 Nisan günü OPEC aylık toplantısı bekleniyor. "Toplantı öncesinde, bazı kaynaklar, Suudi Arabistan 'ın petrol üretimi kesintilerini Mayıs ve Haziran aylarına uzatmasını istedikleri ifade edilirken, S. Arabistan'ın yeniden gönüllü olarak ek kesintiye gideceği de söyleniyor. "Bu beklentiler, petrol açısından olumlu. Net sonucu, 1 Nisan günü görüyor olacağız."Bültende, ons altında "sınırlı bir güç kaybı"nın başladığı da belirtilerek, şöyle devam edildi: "ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Dolardaki yükseliş, altını baskılamaya başlamış durumda. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası, pandemiden bu yana ekonomiyi korumak için başlattığı pandemi alım programındaki artış hızını korudu ve değiştirmedi. Altın üzerinde sınırlı negatif yorumlandığı görülüyor."Altın 1700 dolar sınırına yakın noktalarda işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yükselmeye başlaması, aslında en önemli etken oldu.

"Faizle ilgili belirsizlik altını baskılıyordu ve yükselmesi, düşüş yönünde tepki vermesine neden oldu. Bugün için ABD verileri ve tahvilin seyri izlenmeli. Özellikle, tahvil yükselmeye devam ederse, altında düşüş sürebilir."