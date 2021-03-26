Petrol fiyatları yükseldi, altın geriledi

Ham petrol fiyatları Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması ve kanalın açılmasının birkaç hafta sürebileceği endişeleriyle, Covid-19'da yeni dalga endişeleriyle verdiği kayıpları geri alıyor. Gelişmelerle, gösterge Brent ham petrolünün ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.5 dolayında yükseldi.

Altının ons fiyatı da, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.39 artışla 62.56 dolar,Batı Teksas yüzde 1.71 artışla 59.39 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,728.18 dolar,gümüş yüzde 0.59 artışla 25.20 dolar,bakır yüzde 1.01 düşüşle 8.799.00 dolar,platin yüzde 0.91 artışla 1,162.03 dolar,paladyum yüzde 0.36 artışla 2,634.82 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 441 liraya, çeyrek altın 730 liraya, Cumhuriyet altını da 2,909 liraya geriledi.İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altında işlemlerin bu sabah 1,728 dolar yakınlarından geçtiğinin altı çizilerek, "Ons altın güçlenmeyi sürdüren dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor " denildi ve eklendi: "Bu sabah Dolar Endeksi 92.77, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.62 yakınlarında. Tahvil faizleri durulmuş görünse de ons altın bu kez de küresel piyasalarda güç kazanan dolar tarafından baskılanıyor. Öte yandan Avrupa'da tekrar yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları henüz ons altını tam olarak etkilemeye başlamış görünmüyor. Önümüzdeki süreçte değerli metalin koronavirüs gelişmelerine karşı ne kadar duyarlı olacağını takip edeceğiz" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Petrol bu sabah yukarı yönlü seyir izliyor. Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğinde yaşanan aksaklık devam ediyor. Karaya oturan geminin yüzdürülmesinde zorluklar yaşanmakta. Deniz trafiğinin aksamasıyla birlikte petrol arzının kesintiye uğrayabileceği endişesi petrol fiyatlarını destekliyor. Ancak, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle petrol talebinin zayıflayacağı endişeleri fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlandırıyor. Dün salgın kaynaklı gelişmelerle yüzde 4'e yakın değer kaybeden petrol fiyatları bu sabah yeniden yükseliyor. WTI'da (Batı Teksas ham petrolü) son geçen işlem 59.22 doları gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 62.37 dolar seviyesinden geçiyor. Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verisi takip edilecek. Diğer taraftan, Süveyş Kanalı'nda yaşanan aksaklıklar, salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı tedariki petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek."