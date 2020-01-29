Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika
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Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), en büyük petrol ithalatçısı Çin'de coronovirüs nedeniyle olası talep düşüşüne karşı, üretim kısıntılarını Haziran'a kadar "derinleştirerek" sürdürme kararı alacağına ilişkin haberlere bağlı olarak petrol fiyatları yükselirken, coronovirüs...

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), en büyük petrol ithalatçısı Çin'de coronovirüs nedeniyle olası talep düşüşüne karşı, üretim kısıntılarını Haziran'a kadar "derinleştirerek" sürdürme kararı alacağına ilişkin haberlere bağlı olarak petrol fiyatları yükselirken, coronovirüs etkisiyle yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi. 5,974 kişinin ise vürüsten etkilendiği bildirilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ilk kez virüsten etkilenen bir vaka olduğu doğrulandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.03 artışla 60.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.08 artışla 54.06 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.01 artışla 17.46 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,565.70 dolardan,

- bakır, yüzde 0.81 artışla 2.60 dolardan,

- platin, yüzde 0.07 düşüşle 994.30 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.60 artışla 2,198dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 299 liraya, çeyrek altın 289 liraya, Cumhuriyet altını da 2,024 liraya geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:55 Kaynak: DHA
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