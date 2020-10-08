Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Küresel piyasalarda spot altın fiyatları, artan satışların ardından 1,900 doların altına inerek, 1,880 doların da altını gördükten sonra, 1,885 doların üzerine döndü.

ABD petrol stoklarında beklenenden çok artış olduğunu gösteren özel sektör verilerinin ardından 42 doların da altına inen Brent petrolün varil fiyatı, resmi verilerin bu artışın yalnızca 0.5 milyon varil olduğunu göstermesinin yanında, Meksika Körfezi'nde Delta kasırgasının etkisini göstermeye başlamasıyla, yeniden bu düzeyin üzerine döndü.